Четверо из найденных в лесу под Рязанью щенков вновь оказались на улице. Об этом пользователи соцсетей сообщили во «ВКонтакте».
Одного двухмесячного щенка нашли в маршрутке №50. По словам автора поста, водитель катал ее, чтобы животное согрелось.
В комментариях рязанцы заявили, что молодой человек, который ранее забрал ее к себе домой, писал в соцсетях, что собака «не подружилась» с домашним котом.
Также появилось сообщение, что в
В комментариях пользователи сети заявили, что это — уже четвертый щенок из 24 пристроенных, который оказался на улице.
Напомним, 2 декабря рязанец Роман Афонькин
Животных выбросили рядом с коттеджным поселком «Снегири». По его периметру установлены камеры,
Сообщалось, что всех щенков, оставленных в лесу под Рязанью,