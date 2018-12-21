«ВКонтакте» запустила собственный мессенджер VK Me. Пока он доступен только в Казахстане, сообщила
Мобильное приложение доступно в App Store и Google Play страны.
Пользователи могут общаться в мессенджере без прямой привязки к профилю в соцсети. Если человека нет в друзьях, ему будет отправлен запрос на переписку.
В мессенджере также возможно переводить деньги, совершать голосовые и видеозвонки, отправлять музыку, стикеры, фото и видео, отправлять аудиосообщения и другое.
Пользователи могут продолжить использовать приложение «ВКонтакте», если мессенджер на телефоне не установлен.