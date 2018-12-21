Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:01, 21 декабря 2018 1 343
 0    0

«ВКонтакте» запустила собственный мессенджер

«ВКонтакте» запустила собственный мессенджер

«ВКонтакте» запустила собственный мессенджер VK Me. Пока он доступен только в Казахстане, сообщила пресс-служба компании.

Мобильное приложение доступно в App Store и Google Play страны.

Пользователи могут общаться в мессенджере без прямой привязки к профилю в соцсети. Если человека нет в друзьях, ему будет отправлен запрос на переписку.

В мессенджере также возможно переводить деньги, совершать голосовые и видеозвонки, отправлять музыку, стикеры, фото и видео, отправлять аудиосообщения и другое.

Пользователи могут продолжить использовать приложение «ВКонтакте», если мессенджер на телефоне не установлен.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
10:01, 21 декабря 2018
«ВКонтакте» запустила собственный мессенджер
9:03, 21 декабря 2018
В Рязанской области начали тестировать беспилотные снегоуборочные машины
17:09, 20 декабря 2018
В новом году россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру телефона
17:43, 14 декабря 2018
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета 1
13:42, 9 декабря 2018
Названы десять самых популярных смартфонов на Android 2018 года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

У ведущих рязанских девелоперов доля ипотечных сделок по-прежнему высока.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:32, 8 декабря 2018 27 051
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 25 411
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 313
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
18:29, 15 декабря 2018 21 520
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 20 496
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум