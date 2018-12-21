В субботу в Рязанском кремле пройдет крестный ход

В субботу, 22 декабря, в Рязанском кремле пройдет крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная Радость». Об этом сообщил
В 8:00 в Спасо-Преображенском монастыре пройдет литургия, после которой состоится большой крестный ход с мироточивой иконой.
Икону хранят в Спасо-Преображенском монастыре два года. Ее среди мусора в одном из столичных торговых центров нашел мужчина по имени Георгий.
Москвич привез икону в Рязань на реставрацию. В монастыре она замироточила, и Георгий решил оставить ее там. В обители записывают случаи «чудесной помощи, которую получают люди по молитвам к Богородице перед этой иконой».