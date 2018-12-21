В Рязани открылся новый салон «Дверников»

В пятницу, 21 декабря, в Рязани открылся второй салон дверей и напольных покрытий «
В новом помещении представлена экспозиция ведущих производителей межкомнатных и входных дверей, с которыми компания работает на протяжении многих лет. В частности, единственная в Рязани выставка межкомнатных дверей фабрики Potential Doors подобного формата и вторая выставка дверей из массива кавказского дуба торгового знака Creda doors, а также продукция фабрики Portalle — металлические двери для квартир и загородных домов.
На открытии нового салона присутствовали представители фабрик и ведущие дизайнеры города, многие из которых уже сотрудничали с компанией «Дверников» по своим объектам.
Дизайнеры отметили, что компания «Дверников» — это те люди, которые способны воплотить в жизнь «любой полет дизайнерской мысли».
По их словам, специалисты могут изготовить продукцию по любым нестандартным запросам клиента, которые получат в итоге не только дверь, но и готовое интерьерное решение.
Рязанцы смогут заказать в салоне межкомнатные двери, перегородки, стеновые панели из массива дерева, шпона, эмали, ламинатина, стекла. В ассортименте также представлен широкий выбор входных металлических дверей и напольных покрытий.
Руководитель салона «Дверников» Вячеслав Володин высказал уверенность в том, что и в дальнейшем компания будет работать «в направлении максимального соответствия ожиданиям клиента на достойный ассортимент и сервис».