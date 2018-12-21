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14:33, 21 декабря 2018 511
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Совфед одобрил закон о запрете жестокого обращения с животными

Совфед одобрил закон о запрете жестокого обращения с животными

В пятницу, 21 декабря, Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости и устанавливает правила выгула и требования к содержанию. Об этом передает ТАСС.

«За» проголосовал 151 сенатор, «против» — один, также один воздержался.

Законопроект внесли в Госдуму еще осенью 2010 года.

Закон устанавливает требования к содержанию и использованию животных, запрещает жестокое обращение с ними и пропаганду такого поведения, также вводит требования к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Документ также вводит запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Также запретят контактные зоопарки, которые работают в торговых центрах. Вводятся правила выгула, в том числе для потенциально опасных пород собак. Запрещаются бои с участием животных, их содержание в ресторанах, барах, запрещаются также контактные зоопарки.

Согласно закону, отлов животных должны фиксировать на видео, а также размещать информацию о животных, которые попали в приюты.


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