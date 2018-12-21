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10:00, 21 декабря 2018 2 702

Рязанский приборный завод представил свою продукцию на выставке «Здравоохранение»

Рязанский приборный завод представил свою продукцию на выставке «Здравоохранение»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) и его филиал — Касимовский приборный завод — представили свои медицинские изделия на выставке «Здравоохранение», которая прошла в Москве в рамках международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения».

Продукцию разместили на объединенном стенде Госкорпорации Ростех. Посетители ознакомились с линейкой приборов для измерения внутриглазного давления и магнитотерапевтическими изделиями.

Им рассказали, что портативные приборы для измерения внутриглазного давления — индикаторы ИГД-02, ИГД-03, тонометры ТГДц-01 и ТГДц-03 — используются для контроля внутриглазного давления и диагностики глаукомы. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры. Она не требует анестезии и безболезненна.

Также приборы используют в сложных клинических случаях, например, при патологии и/или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.

Многие посетители стенда АО «ГРПЗ» уже знакомы с этими приборами и пользуются ими. Врачи отмечали удобство и простоту их применения, возможность использования при работе на выезде.

Для лечения близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома предназначены магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 и АМТО-02, которые воздействуют на глазное яблоко и прилегающие к нему области импульсным магнитным полем.

Магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» производства Касимовского приборного завода с новейшей технологией лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата используется в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, профилакториев и санаториев. Метод лечения основан на оздоровительном воздействии на организм низкоинтенсивного магнитного поля специальной структуры.

В ходе выставки специалисты предприятия провели презентации, мастер-классы, а также переговоры более, чем с 700 делегатами форума.

Они получили заказы на поставки. Интерес к продукции завода проявили специалисты лечебных учреждений России, представители торговых организаций из регионов страны, Республики Казахстан, Республики Беларусь, а также частные лица.

«В 2018 году благодаря взаимодействию АО „ГРПЗ“ с учреждениями здравоохранения, дилерами и другими торговыми фирмами география продаж медицинских изделий предприятия охватила более 50-ти регионов России, страны СНГ — Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Молдову. Приборы для измерения внутриглазного давления известны и во многих странах дальнего зарубежья. Недавно они сертифицированы в Израиле и Китае», — рассказали в пресс-службе завода.

В Международной выставке «Здравоохранение» участвовали более 900 экспонентов из России и 35 стран мира. Они продемонстрировали современное оборудование и изделия медицинского назначения, новейшие технологии и разработки для этой отрасли.


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