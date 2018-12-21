Рязанские врачи провели уникальную для региона операцию на глазах. Об этом сообщил
Хирурги ОКБ впервые в Рязани прооперировали отслойку сетчатки по технологии «эндовитреального вмешательства».
Операцию провел руководитель офтальмологического центра ОКБ имени Семашко Александр Колесников.
Он отметил, что это единственная возможность сохранить и частично восстановить зрение человеку.
Колесников прошел обучение в Республиканской клинической офтальмологической больницы минздрава Чувашии и Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, чтобы освоить технологию передовой хирургии.
«Конечно, пока мы не можем брать на операцию все формы отслойки сетчатки. Сейчас одна из первостепенных задач — нарабатывать клинический опыт и развиваться дальше», — отметил доктор.
Главврач ОКБ Людмила Сорокина рассказала, что для офтальмохирургии Рязанской области — это «исторический момент». «Внедрение прогрессивного и передового метода лечения отслойки сетчатки сделает медицину региона ещё доступнее», — заявила она.