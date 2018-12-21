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12:11, 21 декабря 2018 837
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Рязанец выплатил долг своему другу из-за страха потерять автомобиль

Рязанец выплатил долг своему другу из-за страха потерять автомобиль

Рязанец выплатил долг своему другу из-за страха потерять автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УФФСП по Рязанской области.

Мужчина под расписку занял для личных целей денег у своего друга. В бумаге указывался процент за пользование денег и конкретный срок возврата суммы.

В установленную дату мужчина не вернул деньги и перестал выходить на связь, поэтому друг обратился в суд, чтобы принудительно взыскать сумму.

Судебный пристав-исполнитель установил запрет регистрационных действий на автомобиль должника. Понимая, что в ближайшее время он не сможет продать свое транспортное средство, мужчина быстро оплатил задолженность в 210 тысяч рублей.


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