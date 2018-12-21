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12:14, 21 декабря 2018 1 350
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Росконтроль назвал лучший майонез

Росконтроль назвал лучший майонез

Фото: Pixabay.com

Специалисты Росконтроля проверили восемь популярных брендов майонеза провансаль и выяснили, какими из них стоит заправлять салаты на праздники. Результаты исследования опубликовали на сайте организации.

В лаборатории проверили следующие бренды: «Московский провансаль», «Слобода», «Ряба», «Скит», «Просто», «Ряба», «Вкуснотека», «Подворье» и «Каждый день».

По данным организации, всем требованиям соответствует только марка «Подворье». В ее продукции нет консервантов, вредных добавок и уксуса, отмечено высокое содержание яичного белка.

Кроме того, опасных компонентов в марке «Скиф» не оказалось. А в «Рябе» нашли вещества, которые не указали на упаковке.

В продукции марки «Вкуснотека» выявили сорбат калия, при этом на упаковке есть соответствующая пометка в содержании. Такую добавку обнаружили в продукции ТМ «Просто» и «Каждый день», но никаких нарушений нет.

Отмечается, что «Московский провансаль» не соответствует ГОСТУ. Вкус продукции охарактеризовали как острый. Схожая ситуация сложилась и с майонезом «Слобода». Эти образцы занесли в список товаров с замечаниями, все остальные рекомендовались к покупке.


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