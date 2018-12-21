Росконтроль назвал лучший майонез

Специалисты Росконтроля проверили восемь популярных брендов майонеза провансаль и выяснили, какими из них стоит заправлять салаты на праздники. Результаты исследования опубликовали на
В лаборатории проверили следующие бренды: «Московский провансаль», «Слобода», «Ряба», «Скит», «Просто», «Ряба», «Вкуснотека», «Подворье» и «Каждый день».
По данным организации, всем требованиям соответствует только марка «Подворье». В ее продукции нет консервантов, вредных добавок и уксуса, отмечено высокое содержание яичного белка.
Кроме того, опасных компонентов в марке «Скиф» не оказалось. А в «Рябе» нашли вещества, которые не указали на упаковке.
В продукции марки «Вкуснотека» выявили сорбат калия, при этом на упаковке есть соответствующая пометка в содержании. Такую добавку обнаружили в продукции ТМ «Просто» и «Каждый день», но никаких нарушений нет.
Отмечается, что «Московский провансаль» не соответствует ГОСТУ. Вкус продукции охарактеризовали как острый. Схожая ситуация сложилась и с майонезом «Слобода». Эти образцы занесли в список товаров с замечаниями, все остальные рекомендовались к покупке.