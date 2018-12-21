Работники рязанской «Теплосети» отпраздновали День энергетика. Церемония прошла в МКЦ в пятницу, 21 декабря.

С профессиональным праздником энергетиков поздравил региональный министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Андрей Горелов.

«Мы с вами очень многое сделали к нашему сегодняшнему профессиональному празднику. У нас есть те итоги, которыми мы можем все вместе с вами гордиться. Как вы все знаете, я говорю о паспорте готовности, который город получил в этом году и в этом заслуга всего коллектива. Тех людей, которые днем и ночью в любую погоду несут свою тяжелую службу и выполняют нелегкий труд для того, чтобы горожане были согреты, чувствовали себя комфортно», — сказал министр.

В честь праздника Горелов вручил лучшим работникам «Теплосети» благодарности министерства энергетики РФ, памятные знаки «240 лет Рязанской губернии» и «Благодарность от Земли Рязанской».

«Мы выделяем лучших, но победители здесь все. Потому что только этим коллективом мы в единой команде смогли достичь тех результатов, что сейчас имеем», — подчеркнул министр.

К поздравлениям присоединились представители облдумы, гордумы и администрации. Они вручили работникам РМПТС почетные грамоты, благодарности и ценные подарки.

Отметим, в этом году «Теплосети» исполнилось 35 лет.

С Днем энергетика и юбилеем сотрудников предприятия поздравил директор РМПТС Андрей Тихомиров.

«В этом году мы провели с вами очень большую, тяжелую работу. Благодаря помощи губернатора Рязанской области Николая Любимова, правительства Рязанской области, администрации и благодаря вашему самоотверженному труду, мы первый раз, по-моему, за последние пять лет заслуженно получили паспорт готовности к зимнему отопительному сезону», — сказал Тихомиров.

Он поблагодарил ветеранов предприятия, которые когда-то работали и до сих трудятся в «Теплосети», и пожелал им здоровья и благополучия. Затем директор «Теплосети» наградил лучших сотрудников почетными грамотами.

В конце выступления Тихомиров поздравил коллектив с наступающим Новым годом. «По традиции хочу пожелать, чтобы в следующем году самыми плохими днями были те, которые в этом году были самыми хорошими», — заключил директор предприятия.