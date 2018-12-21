Прокуратура подала в суд на авиакомпанию «Победа» за платную регистрации в зарубежных аэропортах. Сейчас для пассажиров установлен сбор в размере 25 евро, передает
По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, надзорный орган провел проверку по сообщениям в интернете и обращениям граждан, «в результате которой выявлены неправомерные требования лоукостера к пассажирам».
Авиакомпания в ноябре ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. Представители лоукостера объясняли, что эта мера стала вынужденной, чтобы компенсировать резкий рост цен на топливо.
Прокуратура направила в Щербинский райсуд заявление о признании незаконным требования перевозчика, а также потребовали исключить их из правил авиакомпании.
Напомним, ранее в Минтрансе заявили, что «Победа» массово нарушает права пассажиров.
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