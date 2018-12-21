Помилованный Путиным рязанец оказался уроженцем Украины

Помилованный Путиным Виктор Свободин оказался уроженцем Украины. Об этом сообщила «К
Выяснилось, что СМИ ошибочно
Свободин родился в 1950 году в Запорожье (Украина), в последнее время проживал вместе с семьей в Москве. Герой войны в Афганистане. После службы в вооруженных силах, работал в правоохранительных органах, затем вышел на пенсию. В мае 2017 года его приговорили к трем годам колонии поселения за ДТП со смертельным исходом.
По данным источника, в колонию №3 в Скопинском районе он приехал самостоятельно.