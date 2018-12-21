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20:17, 21 декабря 2018 664
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ГИБДД не планирует вводить повторный экзамен при замене «прав»

ГИБДД не планирует вводить повторный экзамен при замене «прав»

ГИБДД не планирует вводить повторный экзамен при замене прав, сообщили РИА «Новости».

«Этот вопрос только обсуждается в профессиональном сообществе», отметили представители ведомства.

Также известно, что проводить переэкзаменовки предложили автошколы, сославшись на множество новшеств в ПДД и тот факт, что множество водителей «не успевают либо не считают нужным отслеживать» изменения в законах. Вопрос подняли на IV конгрессе автошкол России.

МВД заявило, что проведение экзамена может быть только добровольном прядке на безвозмездной основе, не привлекая при этом ГАИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в госавтоинспекции идею назвали «хорошей инициативой», которая требует «серьезной проработки и больших ресурсов».


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