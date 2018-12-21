ГИБДД не планирует вводить повторный экзамен при замене прав, сообщили РИА «
«Этот вопрос только обсуждается в профессиональном сообществе», отметили представители ведомства.
Также известно, что проводить переэкзаменовки предложили автошколы, сославшись на множество новшеств в ПДД и тот факт, что множество водителей «не успевают либо не считают нужным отслеживать» изменения в законах. Вопрос подняли на IV конгрессе автошкол России.
МВД заявило, что проведение экзамена может быть только добровольном прядке на безвозмездной основе, не привлекая при этом ГАИ.
Напомним, ранее сообщалось, что в госавтоинспекции идею