Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:45, 21 декабря 2018 2 576
 0    0

«Дали шанс на новую жизнь». Первая пациентка рязанских трансплантологов поблагодарила врачей

«Дали шанс на новую жизнь». Первая пациентка рязанских трансплантологов поблагодарила врачей

Первая пациентка рязанских трансплантологов поблагодарила врачей. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

39-летняя Анна Незнаева призналась, что здоровье ее беспокоило с детства. Во взрослом возрасте она перенесла заболевание, из-за которого страдала почечной недостаточностью и вынуждена была проходить процедуру гемодиализа.

Женщину включили в лист ожидания три года назад. Анна стала одной из первых пациенток, заявивших о своей готовности пройти операцию по трансплантации в Рязани. Она призналась, что решиться было страшно.

«Когда я узнала о том, что в Рязани организуют службу трансплантации, появилась огромная надежда — рассказала Анна, — но быть первой мне не хотелось. Хотела узнать отзывы о наших врачах и процедуре. Но когда мне позвонили и сказали, что появилась такая возможность, я уже не раздумывала. Теперь сама даю самые хорошие отзывы о наших врачах. Они дали мне шанс на новую жизнь. После операции я нахожусь под постоянным контролем. Очень благодарна врачам Областной клинической больницы».

Женщину уже перевели из реанимации, но специалисты продолжают за ней следить. Им необходимо убедиться, что пересаженный орган работает без нареканий.

Напомним, ранее работу врачей отметил Николай Любимов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:17, 21 декабря 2018
ГИБДД не планирует вводить повторный экзамен при замене прав
19:27, 21 декабря 2018
Рязанские активисты попросили руководство РГУ сделать бесплатными прачечные в общежитии
18:53, 21 декабря 2018
Помилованный Путиным рязанец оказался уроженцем Украины
18:27, 21 декабря 2018
В России начали продавать тарелки с Путиным за 32 тысячи
18:02, 21 декабря 2018
В ФК «Рязань» прокомментировали нападение футболистов на женщину
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

Строительный союз «Светлый» предложил праздничные скидки на квартиры в новостройках

У ведущих рязанских девелоперов доля ипотечных сделок по-прежнему высока.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:32, 8 декабря 2018 27 099
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 25 543
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 324
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
18:29, 15 декабря 2018 21 569
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 20 587
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум