«Дали шанс на новую жизнь». Первая пациентка рязанских трансплантологов поблагодарила врачей

Первая пациентка рязанских трансплантологов поблагодарила врачей. Об этом сообщил
39-летняя Анна Незнаева призналась, что здоровье ее беспокоило с детства. Во взрослом возрасте она перенесла заболевание, из-за которого страдала почечной недостаточностью и вынуждена была проходить процедуру гемодиализа.
Женщину включили в лист ожидания три года назад. Анна стала одной из первых пациенток, заявивших о своей готовности пройти операцию по трансплантации в Рязани. Она призналась, что решиться было страшно.
«Когда я узнала о том, что в Рязани организуют службу трансплантации, появилась огромная надежда — рассказала Анна, — но быть первой мне не хотелось. Хотела узнать отзывы о наших врачах и процедуре. Но когда мне позвонили и сказали, что появилась такая возможность, я уже не раздумывала. Теперь сама даю самые хорошие отзывы о наших врачах. Они дали мне шанс на новую жизнь. После операции я нахожусь под постоянным контролем. Очень благодарна врачам Областной клинической больницы».
Женщину уже перевели из реанимации, но специалисты продолжают за ней следить. Им необходимо убедиться, что пересаженный орган работает без нареканий.
Напомним, ранее работу врачей