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17:50, 21 декабря 2018 1 585

Большинство рязанцев предпочитают искусственные ели — опрос

Большинство рязанцев предпочитают искусственные ели — опрос

Компания ОБИ провела новогодний опрос среди покупателей товаров для ремонта, строительства и сада. Как выяснилось, большинство россиян по-прежнему предпочитают отмечать Новый год дома и считают елку главным атрибутом праздника.

При этом искусственные ели постепенно заменяют настоящие — 58% опрошенных поддерживают эко-тренд и отказываются от покупки живых деревьев.

Больше всего заботятся о сохранности природы жители Рязани (77%), Екатеринбурга (74%) и Нижнего Новгорода (71%).

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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