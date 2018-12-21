Компания ОБИ провела новогодний опрос среди покупателей товаров для ремонта, строительства и сада. Как выяснилось, большинство россиян по-прежнему предпочитают отмечать Новый год дома и считают елку главным атрибутом праздника.
При этом искусственные ели постепенно заменяют настоящие — 58% опрошенных поддерживают эко-тренд и отказываются от покупки живых деревьев.
Больше всего заботятся о сохранности природы жители Рязани (77%), Екатеринбурга (74%) и Нижнего Новгорода (71%).
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