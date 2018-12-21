В ночь на пятницу Рязани сгорел автомобиль

В Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел около 2:25 в пятницу, 21 декабря, на улице Энгельса.
Никто не пострадал. На место выезжали шесть человек на трех пожарных машинах.
Причины произошедшего выясняются.
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В Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел около 2:25 в пятницу, 21 декабря, на улице Энгельса.
Никто не пострадал. На место выезжали шесть человек на трех пожарных машинах.
Причины произошедшего выясняются.
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Первый и пока единственный пример — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.