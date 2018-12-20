За полмесяца рязанские браконьеры незаконно выловили 22 килограмма рыбы

В Рязанской области браконьеры поймали 22 килограмма рыбы. Незаконную ловлю пресекли во время 18-ти рейдов, которые проводил территориальный
Кроме того, изъяли 1365 метров браконьерских сетей и 96 запрещенных для вылова рыбы орудий. Нарушителей искали в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах.
Сотрудники Росрыболовства оштрафовали 14 человек и вынесли 13 определений о возбуждении дела об административном правонарушении.