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21:42, 20 декабря 2018 2 086
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В столовых трех школ Сасовского района нашли нарушения

В столовых трех школ Сасовского района нашли нарушения

Во время проверки в столовых трех школ Сасовского района нашли нарушения. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что на пищеблоке одного образовательного учреждения не соблюдали порядок мытья посуды, которую не ополаскивали с помощью шланга, а на кухне не было инвентаря для уборки.

Кроме того, технологическое оборудование на момент проверки находилось в неисправном состоянии, ванны для мытья посуды протекали. Личные вещи персонала находились на кухне, где готовили еду, а посуда и разделочные доски были с трещинами, отколотыми краями и ручками.

Также проверяющие обнаружили нарушения в ведении необходимой документации, соблюдении питьевого режима учеников и условиях хранения некоторых продуктов.

В адрес руководителей трех школ и управления районного образования внесли представления об устранении нарушений.

В отношении должностных лиц, ответственных за организацию питания, возбудили административные дела по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.


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