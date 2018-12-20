Во время проверки в столовых трех школ Сасовского района нашли нарушения. Об этом сообщил
Известно, что на пищеблоке одного образовательного учреждения не соблюдали порядок мытья посуды, которую не ополаскивали с помощью шланга, а на кухне не было инвентаря для уборки.
Кроме того, технологическое оборудование на момент проверки находилось в неисправном состоянии, ванны для мытья посуды протекали. Личные вещи персонала находились на кухне, где готовили еду, а посуда и разделочные доски были с трещинами, отколотыми краями и ручками.
Также проверяющие обнаружили нарушения в ведении необходимой документации, соблюдении питьевого режима учеников и условиях хранения некоторых продуктов.
В адрес руководителей трех школ и управления районного образования внесли представления об устранении нарушений.
В отношении должностных лиц, ответственных за организацию питания, возбудили административные дела по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.