В следующем году в Спас-Клепиках появится новый физкультурный комплекс

Николай Любимов заявил о строительстве нового ФОКа в Клепиковском районе, сообщило издательство «
По словам главы региона, спортивный комплекс жители Спас-Клепиков ждали с 2017 года.
«Естественно, ручаться за то, что мы его именно в 2018 году построим, я не мог. Но тем не менее, мы работу свою сделали, в частности, совместно с нашими депутатами. Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров помогал в этом, и думаю, что такая строчка в федеральном и региональном бюджетах появится в ближайшее время», — рассказал Любимов.
Губернатор выразил надежду, что строительство клепиковского ФОКа начнется уже в следующем году. Объект возведут с большим игровым залом и бассейном.