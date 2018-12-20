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16:50, 20 декабря 2018 367
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В следующем году в Спас-Клепиках появится новый физкультурный комплекс

В следующем году в Спас-Клепиках появится новый физкультурный комплекс

Николай Любимов заявил о строительстве нового ФОКа в Клепиковском районе, сообщило издательство «Пресса».

По словам главы региона, спортивный комплекс жители Спас-Клепиков ждали с 2017 года.

«Естественно, ручаться за то, что мы его именно в 2018 году построим, я не мог. Но тем не менее, мы работу свою сделали, в частности, совместно с нашими депутатами. Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров помогал в этом, и думаю, что такая строчка в федеральном и региональном бюджетах появится в ближайшее время», — рассказал Любимов.

Губернатор выразил надежду, что строительство клепиковского ФОКа начнется уже в следующем году. Объект возведут с большим игровым залом и бассейном.


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