В Петербурге врач изнасиловал трех пациенток

В Санкт-Петербурге сотрудник клиники «Ювента» изнасиловал трех пациенток, отходивших от наркоза. Об этом передает РИА «
По данным следствия, анестезиолог-реаниматолог воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения. В отношении двух из них он совершил насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал.
По словам собеседника агентства, руководство клиники само обратилось в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали.
Возбуждено уголовное дело.