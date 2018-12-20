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17:09, 20 декабря 2018 920
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В новом году россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру телефона

В новом году россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру телефона

В четвертом квартале 2019 года россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру мобильного телефона и QR-коду без использования банковских карт. Об этом передает РИА «Новости».

Это станет возможным благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Ее протестируют во втором квартале следующего года.

По словам источника агентства, Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК), для создания новой функции изучили опыт Китая в использовании QR-кодов в метро и торгово-сервисных предприятиях.


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