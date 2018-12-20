В новом году россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру телефона

В четвертом квартале 2019 года россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру мобильного телефона и QR-коду без использования банковских карт. Об этом передает РИА «
Это станет возможным благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Ее протестируют во втором квартале следующего года.
По словам источника агентства, Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК), для создания новой функции изучили опыт Китая в использовании QR-кодов в метро и торгово-сервисных предприятиях.