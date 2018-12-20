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15:30, 20 декабря 2018 957
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В Госдуму внесли законопроект о подготовке к военной службе

В Госдуму внесли законопроект о подготовке к военной службе

В Госдуму внесли законопроект о допризывной и вневойсковой подготовке граждан к военной службе. Об этом передает РИА «Новости».

«Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, возникающие при организации функционирования системы допризывной и вневойсковой подготовки граждан к военной службе», — говорится в пояснительной записке проекта.

Законопроектом вводятся новые определения, которые систематизируют законодательные акты в области допризывной и вневойсковой подготовки.

Согласно законопроекту, вневойсковая подготовка включает подготовку в военное время по отражению агрессии.

Также законопроект предусматривает подготовку граждан к военной службе и военно-патриотическое воспитание.


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