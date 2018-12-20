В Госдуму внесли законопроект о подготовке к военной службе

В Госдуму внесли законопроект о допризывной и вневойсковой подготовке граждан к военной службе. Об этом передает РИА «
«Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, возникающие при организации функционирования системы допризывной и вневойсковой подготовки граждан к военной службе», — говорится в пояснительной записке проекта.
Законопроектом вводятся новые определения, которые систематизируют законодательные акты в области допризывной и вневойсковой подготовки.
Согласно законопроекту, вневойсковая подготовка включает подготовку в военное время по отражению агрессии.
Также законопроект предусматривает подготовку граждан к военной службе и военно-патриотическое воспитание.