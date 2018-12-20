Участок михайловского обхода перейдет в федеральную собственность. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
По данным источника, отрезок трассы длиной в пять с половиной километров является продолжением Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань и соединяет ее с другой федеральной автодорогой — Р-22 «Каспий».
В то же время, из федеральной в региональную собственность перейдут два участка автодороги Р-132, расположенные в границах Рязани и Михайлова. Их общая протяженность составляет порядка шести километров.
Отмечается, что принятые решения позволят связать между собой северное и западное направления трасс, минуя населенный пункт, что в итоге положительно скажется как на экономике транспортных перевозок, так и на экологии и безопасности движения в городе.
«Регион, принявший в свое распоряжение участки федеральных автодорог, сможет включить их в план формирования городской инфраструктуры Рязани и Михайлова», — подытожили в пресс-службе.