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13:11, 20 декабря 2018 3 749
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Участок михайловского обхода перейдет в федеральную собственность

Участок михайловского обхода перейдет в федеральную собственность

Участок михайловского обхода перейдет в федеральную собственность. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным источника, отрезок трассы длиной в пять с половиной километров является продолжением Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань и соединяет ее с другой федеральной автодорогой — Р-22 «Каспий».

В то же время, из федеральной в региональную собственность перейдут два участка автодороги Р-132, расположенные в границах Рязани и Михайлова. Их общая протяженность составляет порядка шести километров.

Отмечается, что принятые решения позволят связать между собой северное и западное направления трасс, минуя населенный пункт, что в итоге положительно скажется как на экономике транспортных перевозок, так и на экологии и безопасности движения в городе.

«Регион, принявший в свое распоряжение участки федеральных автодорог, сможет включить их в план формирования городской инфраструктуры Рязани и Михайлова», — подытожили в пресс-службе.


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