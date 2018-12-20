У Nokia выйдет смартфон с пятью камерами. Об этом сообщил портал «
По информации источника, всего утвердили три модели: TA-1082, TA-1087 и TA-1094. Как ожидается, Nokia 9 PureView покажут в начале следующего года.
У новинки будет 5,9 дюймовый экран с разрешением QHD+, процессор Qualcomm Snapdragon 845, восемь гигабайт оперативной памяти и батарея емкостью 4150 мАч.
Отличительной чертой устройства станут сразу семь отверстий на задней панели: под камеры с оптикой Zeiss, датчик глубины, двухтоновую светодиодную вспышку и, вероятно, лазерный автофокус.
Дополнительные объективы позволят масштабировать картинку без потери качества и получать «бесшумные» фотографии в условиях тусклого освещения.