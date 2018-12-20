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10:06, 20 декабря 2018 2 395

Токарь Рязанского приборного завода стал лучшим в области

Токарь Рязанского приборного завода стал лучшим в области

Токарь шестого разряда Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) Виктор Черкашин победил в конкурсе профессионального мастерства «Мастера Рязанской области».

Его отметили дипломом, премией и ценным подарком.

«Я, прежде всего, полагался на свой большой опыт работы, — рассказал Виктор Черкашин. — Волнения особого не было, я уже представлял завод на областном конкурсе, правда, тогда занял третье место. От участия в таких мероприятиях я никогда не отказываюсь. Для меня это возможность подтвердить свое мастерство и пополнить семейный бюджет. И самое главное — я отстоял честь родного завода!»

В состязаниях участвовали десять лучших токарей восьми промышленных предприятий региона. Конкурсная программа включала в себя выполнение практических и теоретических заданий.

При оценке мастерства учитывалось время, затраченное на обработку детали, а также точность исполнения, выдержанность размеров, шероховатость поверхности.


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