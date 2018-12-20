Tele2 подарит рязанцам терабайт трафика за покупку 4G-смартфонов Samsung

Tele2 дарит рязанцам терабайт трафика при покупке 4G-смартфонов Samsung. В пресс-службе оператора отметили, что эксклюзивное предложение позволит абонентам оценить все преимущества скоростного мобильного интернета Tele2 и не ограничивать себя пакетами трафика в рамках базовых тарифов.
Акция действует при покупке смартфонов Samsung в рознице Tele2 с 16 декабря по 15 января. Ее участники смогут пользоваться пакетом до 31 декабря 2019 года или до момента исчерпания его объема.
«По итогам третьего квартала 2018 года число активных data-пользователей в нашей сети выросло на 28,4%. При этом традиционно активными потребителями data-услуг являются владельцы смартфонов Samsung, которые занимают в нашей сети значительную долю. По итогам октября 2018 года проникновение этих устройств в сети Tele2 составило 25%, — рассказал директор по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко. — Мы развиваем взаимоотношения с ведущими поставщиками и рады партнерству с Samsung, мировым лидером в производстве абонентских устройств. Совместная акция с компанией позволит клиентам не только приобрести смартфон, который давно стал синонимом качества, но и получить по-настоящему большой объем трафика».
Эксклюзивное предновогоднее предложение действует во всех регионах присутствия Tele2. Акция распространяется на действующих или новых клиентов при покупке 4G-смартфона Samsung в розничной сети или интернет-магазине оператора. Предложением могут воспользоваться абоненты тарифов «Мой онлайн» или «Мой онлайн +".