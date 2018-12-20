Рязанский новогодний стол подорожал на 278 рублей

Новогодний стол в Рязанской области за год подорожал на 278 рублей. Данные распространил Росстат.
Стоимость стола рассчитали на семью из четырех человек.
В набор вошли салаты, мясные продукты, рыба, сыр, икра, напитки, алкоголь, овощи и фрукты.
В общем рейтинге Рязанская область заняла 65 место из 85 регионов. Стоимость стола за год выросла на 4,2% и составила 5 643 рубля.
Теперь салат «Оливье» обойдется рязанцам 259 рублей (на 13 рублей больше), «Селедка под шубой» — в 142 рубля (на четыре рубля больше).