Рязанский автосервис «ОмегаЦентр» приготовил для клиентов новогодние подарки

Рязанский автосервис «
«Последняя неделя декабря — предновогодняя. Это время волшебства, подарков и сюрпризов. Каждый стремится побыть Дедом Морозом, и мы не остались в стороне», — рассказали в пресс-службе автосервиса.
В рамках праздничного предложения с 28 декабря по 13 января каждый посетитель «ОмегаЦентра» сможет найти свой подарок — скидку до 20% на все услуги.
Призы можно получить по адресу: Старообрядческий проезд, 1-а. Более подробная информация у мастеров-приемщиков по телефону: 777-333.