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15:50, 20 декабря 2018 804

Рязанский автосервис «ОмегаЦентр» приготовил для клиентов новогодние подарки

Рязанский автосервис «ОмегаЦентр» приготовил для клиентов новогодние подарки

Рязанский автосервис «ОмегаЦентр» приготовил для клиентов подарки.

«Последняя неделя декабря — предновогодняя. Это время волшебства, подарков и сюрпризов. Каждый стремится побыть Дедом Морозом, и мы не остались в стороне», — рассказали в пресс-службе автосервиса.

В рамках праздничного предложения с 28 декабря по 13 января каждый посетитель «ОмегаЦентра» сможет найти свой подарок — скидку до 20% на все услуги.

Призы можно получить по адресу: Старообрядческий проезд, 1-а. Более подробная информация у мастеров-приемщиков по телефону: 777-333.


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