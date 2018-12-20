Рязанские врачи пересадили еще две почки пациенткам от посмертного донора

Во вторник, 18 декабря, рязанские врачи ОКБ пересадили еще две почки пациенткам от посмертного донора. Об этом сообщил региональный
«Операции сделали двум женщинам, одной из которых 33 года, другой 20 лет. Обе они страдали тяжелой почечной недостаточностью и проходили процедуру гемодиализа. Каждая из них находилась в листе ожидания и, по их признанию, очень ждали, когда трансплантация в регионе станет возможной», — отметили в минздраве.
«Когда мы начинали работать над организацией службы трансплантации в Рязанской области, мы, в первую очередь, думали о том, что поможем сотням наших пациентов, — сообщил главный врач Областной клинической больницы Дмитрий Хубезов, —
По словам главврача ОКБ Дмитрия Хубезова, операции по пересадке должны быть системной работой.
«В планах у нас также проводить операции по трансплантации других органов», — рассказал Хубезов.
Напомним, об операции, которую сделали в регионе