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16:51, 20 декабря 2018 159

«Рязаньэнерго» организовало встречу школьников с путешественником Михаилом Малаховым

«Рязаньэнерго» организовало встречу школьников с путешественником Михаилом Малаховым

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» сотрудничает с образовательными учреждениями города и области по направлениям профориентации школьников, энергосебережения, профилактики электротравматизма среди несовершеннолетних и патриотического воспитания молодежи.

В октябре этого года филиал стал партнером рязанской школы № 40. Ученики выступили с инициативой появления мемориальных досок ветерану Великой Отечественной войны, бывшему работнику «Рязаньэнерго» Алексею Вайцену, который был участником единственного успешного в истории Второй мировой войны восстания в концлагере «Собибор».

«Сотрудничество в проведении совместных мероприятий получило свое развитие в реализации школьного проекта „Клуб встреч с интересными людьми“: филиал „Рязаньэнерго“ при поддержке регионального отделения Русского географического общества выступил организатором встречи учеников 7-11 классов школы с Михаилом Малаховым, Героем России, государственным и общественным деятелем, ученым-экологом, полярным исследователем и путешественником. Он участвовал в практических научных исследованиях на Крайнем Севере, совместно с канадцем Ричардом Вебером четырежды совершал походы на Северный полюс», — рассказали в пресс-службе филиала.

На встрече Малахов рассказал о своих путешествиях и исследованиях, а также ответил на вопросы школьников. Завершилось мероприятие посещением музея истории школы и автограф-сессией знаменитого рязанца.

«Уверен, встреча с Михаилом Малаховым стала для ребят познавательным мероприятием, послужила расширению их кругозора, помогла в формировании активной жизненной позиции», — отметил директор филиала «Рязаньэнерго», член регионального отделения Русского географического общества Михаил Подлягин.

По его словам, проект взаимодействия со школьниками продолжится. В рамках «Клуба» запланированы встречи учеников с работниками предприятия по направлению одного из предметов школьной программы.

«Например, по обществознанию — путь успеха менеджера, по физике — встреча с инженером и выезд в мастерскую по ремонту трансформаторов. Возможны также встречи со студенческими энергетическими отрядами, вовлечение ребят в проведение тематических мероприятий энергетиков», — пояснил Михаил Подлягин.


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