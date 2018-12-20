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9:54, 20 декабря 2018 748
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Россиянам дали советы по выбору красной икры

Россиянам дали советы по выбору красной икры

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Как отметили эксперты, на этикетке должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка должна содержать дату изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». При этом, надпись должна быть «выбита» изнутри.

Крышка банки не должна быть мятой или вздутой, икра должна заполнять баночку полностью.

Роспотребнадзор рекомендовал не покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Среди консервантов, которые являются разрешенными — Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Крышка банки не должна быть вздутой и проминаться, сама банка должна быть полностью наполнена икрой.

Эксперты отметили, что натуральные икринки — мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. Как уточнли в сообщении, икринки могут быть «сдувшимися», а в банке может находиться сок. Это значит, что икру, скорее всего размораживали.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в горячей воде натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.


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