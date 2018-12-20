После прямой линии с Любимовым вопросы рязанцев распределили по «красным папкам»

На заседании правительства области в среду, 19 декабря, Николай Любимов подвел итоги
Всего губернатор получил 1023 вопроса. В основном, людей интересовали проблемы благоустройства, ЖКХ, транспорта, строительства, экономики, соцзащиты и здравоохранения.
По словам главы региона, около половины всех заданных вопросов касаются полномочий мэрии. Особенно актуальными стали такие темы, как работа общественного транспорта и освещение, уборка дворов и улиц, качество жилищно-коммунальных услуг.
«Что же касается министерств, ведомств и глав муниципальных образований, то каждый руководитель получит свою часть вопросов в красных папках. Всем рязанцам, обратившимся на прямую линию, нужно дать ответы», — подчеркнул Любимов.
Отчитаться о проведенной работе глава региона потребовал к концу января.