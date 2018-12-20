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22:31, 20 декабря 2018 1 773
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После прямой линии с Любимовым вопросы рязанцев распределили по «красным папкам»

После прямой линии с Любимовым вопросы рязанцев распределили по «красным папкам»

На заседании правительства области в среду, 19 декабря, Николай Любимов подвел итоги прямой линии, которая прошла 13 декабря.

Всего губернатор получил 1023 вопроса. В основном, людей интересовали проблемы благоустройства, ЖКХ, транспорта, строительства, экономики, соцзащиты и здравоохранения.

По словам главы региона, около половины всех заданных вопросов касаются полномочий мэрии. Особенно актуальными стали такие темы, как работа общественного транспорта и освещение, уборка дворов и улиц, качество жилищно-коммунальных услуг.

«Что же касается министерств, ведомств и глав муниципальных образований, то каждый руководитель получит свою часть вопросов в красных папках. Всем рязанцам, обратившимся на прямую линию, нужно дать ответы», — подчеркнул Любимов.

Отчитаться о проведенной работе глава региона потребовал к концу января.


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