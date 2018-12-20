После прокурорской проверки в ФАПах Ермишинского района появится новое оборудование

Прокуратура проверила Ермишинскую районную больницу. Об этом сообщил
Установлено, что в районном медпункте отсутствовало специальное оборудование для оказания первой медицинской помощи.
В частности, в указанных ФАПах и ФП отсутствовали электрокардиографы, дефибрилляторы, анализаторы уровня сахара крови, аппараты для искусственной вентиляции легких, кислородные ингаляторы, дыхательные аппараты ручные, носилки.
В адрес исполняющего обязанности главврача внесли представление, однако нарушения не устранили.
Прокуратура направила исковое заявление с требованием поставить необходимое. Ответчику установили определенный срок для устранения нарушений.
Решение суда в законную силу не вступило.