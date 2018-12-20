Назван лучший сыр в России

Эксперты назвали лучший сыр в России. Исследование провел «
Специалисты проверили 112 марок, из них фальсифицированными признали 40 образцов.
В производстве большинства из них использовались модифицированные растительные жиры или говяжий жир.
Поддельными оказались сыры: FreshFoods, СДМ, «Карат», «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Сыр Стародубский», «Данковский молочный завод», «Переславский сыродельный завод» и «Каменский маслосыркомбинат».
35 образцов попали в список товаров с замечаниями, 53 — в черный список «Росконтроля».
24 образца и признали качественными и рекомендовали к употреблению.
Лучшими стали: «Российский» от Vali; «Сербская брынза», «А ла Каймак» и «Сырко» от «Млекара Шабац»; «Львиное сердце» и «Топленое молочко» от бренда «Радость вкуса»; «Гауда» и «Плавленый с ветчиной» от «Сыробогатова», «Маасдам» и «Гауда» от «Золота Европы», а также «Маасдам» от «Кабош».