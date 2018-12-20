На улице Пирогова загорелась «Шкода»

На улице Пирогова загорелась Skoda. Видеозапись произошедшего опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
«Огнетушители валяются», — отметил автор ролика.
Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
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На улице Пирогова загорелась Skoda. Видеозапись произошедшего опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
«Огнетушители валяются», — отметил автор ролика.
Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
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Для гостей провели обзорную экскурсию по логистическому комплексу.