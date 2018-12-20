Николай Любимов вручил рязанцам премию академика Срезневского. В четверг, 20 декабря, губернатор наградил победителей и лауреатов конкурса 2018 года.
Глава региона отметил, что с момента основания премии Срезневского (2003 года) ее получили более сотни человек, которые активно потрудились над сохранением бесценного наследия ученого и мемориальных мест, связанных с его именем.
«Каждый из них внес весомый вклад в изучение и популяризацию идей и трудов академика. Главное, что они ведут большую общественную и научно-просветительскую работу по сохранению культурного наследия рязанского края, по защите и пропаганде русского языка, — отметил политик. — Срезневский видел целью обучения умственное и нравственное развитие человека, преданного сына своего Отечества. Эти идеи навсегда останутся основополагающими принципами педагогики».
Также Любимов наградил участников конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования.
«Организации-благотворители продолжают лучшие традиции, помогают детям реализовать свой потенциал в учебе, спорте и творчестве. Важно помочь молодым ребятам войти во взрослую жизнь, подготовить их интеллектуально и эмоционально, объяснить, как преодолевать трудности, научить быть патриотами. Для этого требуются наставники», — заключил глава региона.