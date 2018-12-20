Любимов пожелал сотрудникам органов безопасности здоровья и мира

В четверг, 20 декабря, Николай Любимов поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности России с профессиональным праздником. Он пожелал рязанцам успехов в работе, крепкого здоровья, мира и благополучия.
Губернатор отметил, что они несут «нелегкую и ответственную службу по обеспечению безопасности страны, Рязанской области и ее жителей». По словам главы региона, это вызывает уважение и доверие людей.
«В сложных внешнеполитических условиях вы достойно выполняете поставленные задачи по противостоянию новым угрозам и рискам, проявляете высокий профессионализм, честность и мужество», — сказал Любимов.
Особые слова благодарности губернатор выразил ветеранам службы.