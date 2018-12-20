Клиника «Династия» получила диплом за «качество, надежность и абсолютное доверие потребителей»

Во вторник, 18 декабря, стоматологическая клиника «
Подводя итоги работы за год, представители клиники назвали его продуктивным.
В частности, «Династия» открыла свой колл-центр и специализированное отделение по гигиене, штат вырос в два раза, а врачи ежемесячно обучались у лучших специалистов в Москве, Санкт- Петербурге и за пределами России.
Расширился и арсенал оборудования — «Династия» приобрела стоматологический микроскоп и пять новых установок для работы стоматолога. Кроме того, в течение года клиника проводила конкурс среди врачей, в рамках которого оценивали качество их работы, клиентоориентированность, отзывы от пациентов и экономические показатели.
Главным призом конкурса стала поездка в Барселону.