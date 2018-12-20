Фомин передал новогодние подарки для юных рязанцев

В четверг, 20 декабря, член генсовета партии «Единая Россия», секретарь регионального отделения Аркадий Фомин присоединился к акции «Подари детям праздник!». Об этом он сообщил на своей странице в
«Каждый ребенок должен почувствовать, что он любим и нужен, даже если жизненные обстоятельства складываются иначе. Важно, чтобы в светлые праздники Нового года и Рождества никто из детей не остался без внимания. Уже несколько лет в преддверии Нового года вместе с депутатами участвуем в доброй общественной инициативе „Подари детям праздник“. Я приобрел подарки для Насти и Софии из Мосоловской школы-интерната. Девчонки хорошо учатся, ведут активный образ жизни. Для занятий спортом им были нужны специальные сумки. Надеюсь, мои подарки им понравятся!» — написал политик.
Напомним, что в торговых центрах Рязани установлены новогодние ели, на которых вместо игрушек висят фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
До 24 декабря каждый желающий может купить для них подарки.
Около елок находятся волонтеры-добровольцы, которые передадут подарки детям из Рязанского дома ребенка, Елатомской, Костинской, Лесно-Конобеевской, Мосоловской и Архангельской школ-интернатов.