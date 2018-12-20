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16:21, 20 декабря 2018 492
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А что в кино? «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и другие новинки

А что в кино? «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Новый год не за горами, а это значит, что кинопремьеры приобретают праздничную тематику.

Главной новинкой этой недели станет российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — продолжение истории героев одноименного телесериала.

Также на экраны выйдет немецкий фильм «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество» о старике Финдусе, который решает устроить вечеринку для своего любимого кота.

И наконец итальянская комедия «Захочу и соскочу. Супергерои» о приключении незадачливых продавцов наркотиков, которым придется остановить злодея.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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