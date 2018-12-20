А что в кино? «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и другие новинки

Новый год не за горами, а это значит, что кинопремьеры приобретают праздничную тематику.
Главной новинкой этой недели станет российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — продолжение истории героев одноименного телесериала.
Также на экраны выйдет немецкий фильм «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество» о старике Финдусе, который решает устроить вечеринку для своего любимого кота.
И наконец итальянская комедия «Захочу и соскочу. Супергерои» о приключении незадачливых продавцов наркотиков, которым придется остановить злодея.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «