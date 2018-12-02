В Подмосковье сотрудник ДПС случайно прострелил себе ногу при задержании нарушителя. Об этом
Водитель Infiniti отказался выйти из машины и предъявить документы, а его пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников ДПС.
«На основании Федерального закона „О полиции“ сотрудник обнажил табельное оружие и привел его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро», — отметили в пресс-службе.
Как оказалось, за рулем был сотрудник одного из подразделений МУ МВД Мытищинское. Он отказался от медосвидетельствования.
После проверки мужчину уволят и привлекут к ответственности.