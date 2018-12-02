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18:38, 2 декабря 2018 292
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В Подмосковье сотрудник ДПС случайно прострелил себе ногу при задержании нарушителя

В Подмосковье сотрудник ДПС случайно прострелил себе ногу при задержании нарушителя

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Подмосковье сотрудник ДПС случайно прострелил себе ногу при задержании нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Водитель Infiniti отказался выйти из машины и предъявить документы, а его пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников ДПС.

«На основании Федерального закона „О полиции“ сотрудник обнажил табельное оружие и привел его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро», — отметили в пресс-службе.

Как оказалось, за рулем был сотрудник одного из подразделений МУ МВД Мытищинское. Он отказался от медосвидетельствования.

После проверки мужчину уволят и привлекут к ответственности.


© RZN.info

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