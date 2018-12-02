В Касимове автобус столкнулся с легковушкой

В Касимове столкнулись легковушка и автобус. Фото с места происшествия опубликовано в группе «
ДТП произошло днем в воскресенье, 2 декабря. Информации о пострадавших нет.
Напомним, ночью в Рязани Priora
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В Касимове столкнулись легковушка и автобус. Фото с места происшествия опубликовано в группе «
ДТП произошло днем в воскресенье, 2 декабря. Информации о пострадавших нет.
Напомним, ночью в Рязани Priora
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