В Кальном столкнулись два автобуса

Утром в воскресенье, 2 декабря, на остановке Кальном столкнулись два автобуса. Фото с места происшествия опубликовано в группе «
Как отметил автор снимков, ДТП произошло «на ровном месте».
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Утром в воскресенье, 2 декабря, на остановке Кальном столкнулись два автобуса. Фото с места происшествия опубликовано в группе «
Как отметил автор снимков, ДТП произошло «на ровном месте».
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