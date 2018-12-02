В Берлине участников конференции по исламу угощали колбасой из свинины, передает РИА «
Кровяную колбасу предложили организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине. Среди угощений было 13 видов закусок на выбор, но колбасу из свинины не подписали.
«Что этим хочет сказать министерство внутренних дел? Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину», — заметил журналист Tuncay Özdamar, опубликовавший в Twitter фотографии с мероприятия.
Федеральное министерство внутренних дел Германии принесло свои извинения мусульманам.
Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.— Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 29 ноября 2018 г.
Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?
Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6