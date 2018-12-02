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20:16, 2 декабря 2018 1 424
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Рязанцев предупредили о гололеде

Рязанцев предупредили о гололеде

Фото: Pixabay.com

Рязанцев предупредили о гололеде. СМС-оповещения МЧС разослало вечером в воскресенье, 2 декабря.

Гололед ожидается ночью и утром в понедельник.

Напомним, по данным синоптиков, в понедельник, 3 декабря, будет небольшой снег.


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