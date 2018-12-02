Рязанцев предупредили о гололеде. СМС-оповещения МЧС разослало вечером в воскресенье, 2 декабря.
Гололед ожидается ночью и утром в понедельник.
Напомним, по данным синоптиков, в понедельник, 3 декабря,
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанцев предупредили о гололеде. СМС-оповещения МЧС разослало вечером в воскресенье, 2 декабря.
Гололед ожидается ночью и утром в понедельник.
Напомним, по данным синоптиков, в понедельник, 3 декабря,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тулузе почти 50 полицейских пострадали во время протестов
|
cледующая новость →В Мытищах три человека погибли на пожаре в кафе
Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?