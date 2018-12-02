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8:44, 2 декабря 2018 339
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На Касимовском шоссе столкнулись три автомобиля

На Касимовском шоссе столкнулись три автомобиля

На Касимовском шоссе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло утром в воскресенье, 2 декабря, около дома №48.

Автомобили получили механические повреждения.

Информация о ДТП уточняется.

Напомним, МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре и метели.


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