На Касимовском шоссе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло утром в воскресенье, 2 декабря, около дома №48.
Автомобили получили механические повреждения.
Информация о ДТП уточняется.
Напомним, МЧС
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На Касимовском шоссе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло утром в воскресенье, 2 декабря, около дома №48.
Автомобили получили механические повреждения.
Информация о ДТП уточняется.
Напомним, МЧС
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