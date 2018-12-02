Лидер группы «Чайф» устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете. Инцидент произошел утром в воскресенье, 2 декабря, на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании S7,
По данным портала, когда трап пассажирского самолета Embraer 170 отъехал, из кондиционеров пошел «обжигающий воздух». Бортпроводники уверяли, что проблему устранят в воздухе, однако вылет постоянно откладывали. При этом и после него температура не пришла в норму. По словам одного из пассажиров, в салоне было около 40 градусов. Несколько человек почувствовали себя плохо.
«Здесь же невозможно находиться! Просто бардак», — сказал Шахрин.
Одна из стюардесс просила прощения у участников группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова. Первый потребовал, чтобы женщина извинялась не перед ними, а остальными пассажирами. Та отметила, что сообщила о случившемся на землю и больше ничего сделать не может.