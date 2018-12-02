Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:33, 2 декабря 2018 1 401
 0    0

Лидер группы «Чайф» устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете

Лидер группы «Чайф» устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете. Инцидент произошел утром в воскресенье, 2 декабря, на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании S7, сообщает E1.ru.

По данным портала, когда трап пассажирского самолета Embraer 170 отъехал, из кондиционеров пошел «обжигающий воздух». Бортпроводники уверяли, что проблему устранят в воздухе, однако вылет постоянно откладывали. При этом и после него температура не пришла в норму. По словам одного из пассажиров, в салоне было около 40 градусов. Несколько человек почувствовали себя плохо.

«Здесь же невозможно находиться! Просто бардак», — сказал Шахрин.

Одна из стюардесс просила прощения у участников группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова. Первый потребовал, чтобы женщина извинялась не перед ними, а остальными пассажирами. Та отметила, что сообщила о случившемся на землю и больше ничего сделать не может.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:51, 2 декабря 2018
В лесу под Рязанью в метель выбросили 20 щенков
16:14, 2 декабря 2018
Вокруг Рязанского кремля пройдет крестный ход с мироточивой иконой
15:33, 2 декабря 2018
Лидер группы «Чайф» устроил перепалку со стюардессой из-за жары в самолете
14:26, 2 декабря 2018
МЧС напомнило рязанцам правила безопасности при выходе на лед 1
10:05, 2 декабря 2018
В Рязани выбрали «Мисс Студенчество-2018». Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

С 1 января 2019 года ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России поднимут до 20%.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:54, 25 ноября 2018 25 396
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 23 849
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 364
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 21 928
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
10:30, 25 ноября 2018 20 626
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум