Автомобиль превратился в груду металла после ДТП около областного управления ГИБДД. Видео

В ночь на воскресенье, 2 декабря, около областного управления ГИБДД произошло ДТП. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
Автомобиль, попавший в ДТП превратился в груду металла.
Позже в полиции
Видео Дениса Бокарева
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В ночь на воскресенье, 2 декабря, около областного управления ГИБДД произошло ДТП. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
Автомобиль, попавший в ДТП превратился в груду металла.
Позже в полиции
Видео Дениса Бокарева
© RZN.info
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