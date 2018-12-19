В Рязани изменят регламент присвоения звания «Почетный гражданин города»

Юлия Рокотянская встретилась с Почетным гражданином города Вячеславом Коростылевым, который рассказал об истории присвоения этого звания в Рязани и в других регионах.
Коростылев — создатель галереи Почетных граждан города. Он заявил о необходимости изменения положения о присвоении этого звания.
«Звание „Почетный гражданин“ может присваиваться только тогда, когда не присваивать его уже не возможно», — подчеркнул Коростылев.
Рокотянская поручила до 1 февраля 2019 года разработать новый документ, регламентирующий присвоение муниципальных наград.