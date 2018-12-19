В клепиковском селе открыли Дом культуры за 34 миллиона

В среду, 19 декабря, в селе Екшур Клепиковского района открыли Дом культуры за 34 миллиона рублей. Средства привлекали из бюджетов всех уровней, отметил на своей
Губернатор отметил, что сельчане ждали открытия ДК 13 лет.
«Сегодня удалось исполнить мечту жителей села Екшур. Теперь у них появилось место для творчества и досуга», — написал он на странице.
Как уточнил губернатор, деньги на строительство удалось привлечь благодаря совместной работе региональных минкультуры, минстроя и муниципалитета.
Напомним, Дом культуры на 200 мест
Фото со